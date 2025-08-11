Владимира Зеленского тянет на Аляску

Главы МИДов стран ЕС провели 11 августа экстренное совещание в видеоформате для обсуждения украинского урегулирования перед саммитом президентов США и России на Аляске 15 августа. Не сумев предотвратить прямой диалог Дональда Трампа и Владимира Путина, европейские союзники Киева теперь пытаются убедить хозяина встречи на Аляске подключить к российско-американским переговорам Владимира Зеленского. Их главная задача — добиться максимального ужесточения позиции Вашингтона с учетом украинско-европейских требований, чтобы сделать ее неприемлемой для Москвы и не дать президентам США и России договориться об остановке боевых действий.

Экстренная встреча глав МИДов стран ЕС, инициатором которой стала верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Кая Каллас, продолжила нарастающую активность западных союзников Украины в преддверии российско-американского саммита на Аляске.

Учитывая, что президент Трамп предпочел договариваться с Владимиром Путиным без участия европейцев и Украины, Евросоюз и Британия, рискующие оказаться за бортом украинского урегулирования, пытаются за оставшиеся дни найти способ избежать неприемлемого для них сценария.

По информации издания Politico, целью министерской встречи, в которой принял участие глава МИД Украины Андрей Сибига, стала разработка стратегии «дистанционного влияния на исход саммита на Аляске».

Одним из инструментов реализации этой стратегии, как считают в Брюсселе, должно стать то или иное присутствие на переговорах Трампа и Путина президента Зеленского, который пока не получил приглашения на их встречу.

Как сообщила со ссылкой на информированный источник The Washington Post, Белый дом обсуждает возможность пригласить Зеленского на Аляску, однако решение еще не принято. «Трамп не сказал, был ли Зеленский приглашен на встречу»,— отмечает газета.

В условиях, когда присутствие европейцев на переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа даже не рассматривается, а прилет Зеленского на Аляску остается сугубо гипотетическим вопросом, Брюссель настаивает, чтобы любое соглашение между США и Россией, если оно будет достигнуто, учитывало «вопросы безопасности для Украины и для всей Европы».

О запросных позициях Киева и Европы сообщила со ссылкой на источники газета The New York Times.

По информации NYT, союзники требуют от США предоставить им гарантии безопасности, а также сохранить для Украины возможность членства в НАТО, «даже если сейчас это нецелесообразно».

В связи с этим, как сообщает агентство Bloomberg, европейские лидеры пытаются успеть провести свои переговоры с Дональдом Трампом до его встречи с Владимиром Путиным. Судя по всему, последней попыткой повлиять на позицию Трампа станет телефонный разговор с ним 13 августа. Об этом сообщили в правительстве Германии. В разговоре примут участие европейские лидеры и президент Зеленский, а с американской стороны, кроме Трампа, вице-президент Джей Ди Вэнс.

О готовности США скоординировать свою позицию с Европой перед переговорами на Аляске заявил 11 августа на пресс-конференции в Варшаве премьер-министр Польши Дональд Туск. «Мы с надеждой наблюдаем за старанием президента США завершить конфликт, но не на условиях, которые позволили бы президенту Путину объявить о победе»,— отметил Туск, взявший на себя миссию говорить от имени остальных союзников. Он также признался, что испытывает «много опасений и много надежд», в связи с чем предостерег президента Трампа от попыток зайти слишком далеко в переговорах с Россией и призвал не рассчитывать на успех, не одобренный европейцами.

Назвав неприемлемым обсуждение президентами США и России обмена территориями без участия Украины, Дональд Туск сослался на опыт Польши.

«История показывает, что Польша часто становилась жертвой ситуаций, когда крупные державы принимали решения в отношении других стран без их участия в переговорах. Поэтому для безопасности Польши также крайне важно соблюдать принцип "ничего об Украине без Украины"»,— напомнил Туск, повторив формулу предыдущего президента США Джо Байдена, от которой изначально отказался Дональд Трамп.

О неприятии сценария сепаратных двусторонних договоренностей США и России на Аляске ранее заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. «Мы не можем допустить, чтобы через головы европейцев и через голову Украины обсуждались или тем более решались территориальные вопросы между Россией и Америкой»,— сообщил Мерц в минувшее воскресенье. «Европейцы не хотят и не должны быть зрителями, когда речь идет о важнейшем стратегическом вопросе для будущего Европы. Мы над этим работаем»,— добавил канцлер Германии.

Он также выразил мнение, что если по итогам переговоров на Аляске не произойдет, как он выразился, «осознание Россией того, что эта война не может продолжаться», то США должны будут усилить санкционное давление на Москву. «Американцы объявили о санкциях, но они еще не вступили в силу. Если бы они были реализованы, это оказало бы значительное влияние на экономику России. Я уже несколько недель призываю президента США сделать это»,— сообщил Мерц.

Предварительную попытку согласовать позицию США с европейскими союзниками и Киевом в минувшую субботу предпринял в ходе визита в Лондон вице-президент Вэнс. В переговорах с ним приняли участие глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми, глава офиса президента Зеленского Андрей Ермак, бывший министр обороны, секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, а также советники по национальной безопасности ряда европейских стран.

Как рассказал порталу Axios один из источников, на переговорах в Лондоне украинские и европейские представители заявили Джей Ди Вэнсу, что первым шагом должно стать немедленное прекращение огня, кроме того, по их мнению, Украина «не должна уступать территории в обмен на перемирие».

«На встрече европейцы продемонстрировали солидарность с президентом Зеленским и попытались четко изложить свое мнение о том, что господин Трамп должен учитывать их совместные перспективы»,— добавляет газета The New York Times.

Однако после переговоров в Лондоне вице-президент Вэнс дал интервью телеканалу Fox News, из которого следует, что США, во-первых, не считают целесообразным проводить встречу президентов России и Украины как минимум до переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа, во-вторых, в будущем не намерены продолжать вкладывать средства в вооружение Украины. «Я не считаю, что это будет продуктивным»,— признался Вэнс, комментируя идею встречи Путина и Зеленского до переговоров президентов России и США.

Что касается дальнейших поставок оружия Киеву, то теперь это должно стать головной болью для тех, кто не может от этого отказаться. «Если европейские страны хотят покупать у нас оружие для Украины — о’кей»,— пояснил вице-президент Вэнс.

Таким образом, администрация США заранее дает понять европейским союзникам, что в случае их отказа признать будущие российско-американские договоренности на Аляске и желания продолжать конфликт с Россией, независимо от позиции Вашингтона, его бремя ляжет уже не на американские, а на европейские плечи.

«Выживание Киева зависит от американского оружия и денег. Пригрозив их лишением, Трамп может заставить Зеленского сесть за стол на условиях, которые Киев отвергал. Для Зеленского выбор будет стоять между тем, чтобы принять мирное соглашение, которое обрежет Украину, или столкнуться с конфликтом без поддержки США»,— отмечает британский журнал Spectator.

Издание отмечает, что «поддержка Украины со стороны Британии, Франции и Германии не приведет к серьезным изменениям и не остановит продвижение России, если конфликт продолжится без полной поддержки США».

