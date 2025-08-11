Белый дом планирует пространство

Правительство утвердило план выполнения Стратегии пространственного развития до 2030 года. Он обновляет подход федерального центра к господдержке создания инфраструктуры в регионах и предполагает приоритет опорных населенных пунктов при создании особых экономических зон и актуализацию списка моногородов. Для сбалансированного размещения инфраструктуры планируется внедрить принцип «бери или плати» в сфере электроэнергетики — речь идет об обязательствах бизнеса либо использовать ранее забронированные мощности, либо оплачивать их, даже если они не применяются.

Белый дом детализировал планы пространственного развития территорий, расписав необходимые для этого мероприятия в «дорожной карте» по реализации соответствующей стратегии. План включает в себя более 50 мероприятий, большинство из которых должны быть реализованы в течение 2025–2026 годов. 11 августа на совещании со своими заместителями премьер-министр Михаил Мишустин попросил их уделить особое внимание именно соблюдению заложенных в «карте» сроков.

Напомним, обновленная Стратегия пространственного развития, рассчитанная до 2030 года, была утверждена в конце прошлого года (см. “Ъ” от 9 октября 2024 года).

Документ описывает систему территориальной организации РФ, увязывая между собой пространственные приоритеты федерального центра и регионов, а также отраслевые задачи.

Для этого особый акцент сделан на опорных населенных пунктах — их в стране 2,1 тыс.

Речь идет о пунктах, обеспечивающих для жителей прилегающих территорий доступность, например, образования и медпомощи, развитие таких «опорных мест» призвано сдержать отток населения из сельских территорий.

Отдельный блок утвержденного правительством плана касается корректировки ряда отраслевых госпрограмм — к октябрю планируется уточнить их положения в части софинансирования федеральным центром расходов регионов на инфраструктуру, например на коммунальную и дорожную. Какие именно запланированы корректировки, в документе не уточняется. Как отмечают в Минэкономики, федеральные субсидии теперь должны будут распределяться «с учетом задач пространственного развития». Некоторые ведомства такую работу уже ведут — Минсельхоз ранее предложил скорректировать госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий» для преимущественной поддержки опорных пунктов в составе сельских агломераций (см. “Ъ” от 11 июля).

Согласно плану, в октябре должна быть завершена работа по обновлению списка моногородов — пересмотреть критерии отнесения к ним планируется с учетом транспортной доступности до городской агломерации.

Напомним, Минэкономики собиралось обновить список моногородов еще в 2024 году — большинство из них уже не соответствует критерию монопрофильности. В середине лета этого года ведомство представило свои предложения, которые в целом укладываются в заложенный в «дорожной карте» подход, список моногородов в результате может сократиться с 321 до 218 (см. “Ъ” от 24 июня).

Также планом к февралю 2026 года предписано пересмотреть правила создания особых экономических зон (ОЭЗ), предусмотрев приоритет территорий, которые в меньшей степени обеспечены ОЭЗ и на которых расположены опорные населенные пункты. Такие планы связаны с тем, что максимальная экономическая активность сейчас концентрируется в ограниченном числе регионов, в том числе из-за неравномерного применения инструментов развития территорий, включая ОЭЗ.

Предполагается также упорядочить подход к созданию новых поселений — к марту 2026 года в правительство должны быть представлены предложения по концепции, регулирующей их появление. Для более сбалансированного размещения инфраструктуры планируется внедрить принцип «бери или плати» в сфере электроэнергетики — речь идет об обязательствах бизнеса либо использовать ранее забронированные мощности, либо оплачивать их, даже если они не используются. В Минэкономики полагают, что такой подход позволит сократить число простаивающих инфраструктурных объектов.

В этих же целях планируется запустить цифровую платформу для управления в сфере социально-экономического и пространственного развития. Предполагается, что это позволит отслеживать развитие населенных пунктов и их потребности в тех или иных объектах. Эта работа, впрочем, ведется правительством не первый год — в пилотном режиме уже была запущена платформа «Национальная система пространственных данных», которая должна создать многослойную цифровую карту страны.

Евгения Крючкова