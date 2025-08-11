Дональд Трамп хочет взять полицию Вашингтона под федеральный контроль

На пресс-конференции 11 августа президент США Дональд Трамп заявил, что полиция Вашингтона перейдет под прямой федеральный контроль. Господин Трамп связал это с растущим, по его мнению, уровнем преступности в городе. Он заявил, что предпринимает «исторические действия по спасению столицы от преступлений, кровопролитий, бедлама, грязи и еще худшего».

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Ранее Дональд Трамп распорядился, чтобы улицы Вашингтона, помимо обычной полиции, патрулировали сотрудники Федерального бюро расследований, Национальной гвардии и некоторых других правоохранительных учреждений. Во время пресс-конференции он заявил, что, если будет нужно, к наведению порядка в Вашингтоне будет также привлечена армия. Ранее господин Трамп также обещал «очень быстро» покончить с бездомными на улицах Вашингтона, отправив их за пределы столицы и предоставив им жилье.

Мэр Вашингтона Мюриел Баузер уже опровергала слова Дональда Трампа о растущем уровне насилия в городе. По данным полиции округа Колумбия, количество насильственных преступлений в округе снизилось на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а количество убийств — на 12%.

В июне решение господина Трампа привлечь национальную гвардию для подавления протестов и прекращения беспорядков в Лос-Анджелесе привело к конфликту президента США с властями Калифорнии.

Яна Рождественская