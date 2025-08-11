Улицы Вашингтона начали патрулировать сотрудники ФБР

Дональд Трамп распорядился, чтобы Федеральное бюро расследований (ФБР) направило своих людей на ночное патрулирование улиц Вашингтона (округ Колумбия), пишет The Washington Post. Бюро уже отрядило для исполнения указа президента около 120 своих сотрудников.

Господин Трамп на минувшей неделе раскритиковал власти города за растущий уровень преступности и пообещал самостоятельно разобраться с ситуацией. В частности, президент пообещал «очень быстро» покончить с бездомными на улицах Вашингтона, отправив их за пределы столицы и предоставив им там жилье. «Приготовьтесь! Никакого ВЕЖЛИВОГО ПАРНЯ не будет. Мы хотим получить нашу Столицу ОБРАТНО»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

По данным источников газеты, в последние дни администрация президента разрешила агентам ФБР в основном из вашингтонского отделения работать в ночную смену в течение как минимум одной недели вместе с полицией округа Колумбия и другими федеральными правоохранительными органами в столице страны. При этом, как отмечает издание, ФБР направило для выполнения этого задания людей из отделов контрразведки, по борьбе с коррупцией и других подразделений, которые не готовят сотрудников к патрулированию улиц.

Мэр Вашингтона Мюриел Баузер опровергла слова Дональда Трампа о растущем уровне насилия в городе. По данным полиции округа Колумбия, количество насильственных преступлений в округе снизилось на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а количество убийств — на 12%.

