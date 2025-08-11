Очереди перед Крымским мостом сократились до 1,3 тысяч автомобилей

Количество автомобилей, ожидающих проезда по Крымскому мосту, уменьшилось до 1,3 тыс. Об этом сообщается в Telegram-канале, посвященном оперативной ситуации на подъездах к переправе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

К 10:00 по мск число машин в очередях со стороны Тамани и Керчи превышало 2 тыс. По данным на 16:00 мск, на ручном досмотре в очереди со стороны Тамани стояли 250 автомобилей, время ожидания составляло около часа.

Со стороны Керчи очередь насчитывала 1,1 тыс. машин с временем ожидания около трех часов.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что движение на Крымский мост со стороны Тамани разрешили исключительно по федеральной автодороге А-290.

Анна Гречко