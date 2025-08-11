Урожай зерновых в Анапе превысил прошлогодние показатели

Урожай зерновых культур в Анапе в 2025 году превысил показатели предыдущего года. Тему уборки урожая обсудили на расширенном планерном совещании, которое провела временно исполняющая полномочия мэра Анапы Светлана Балаева, сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Анапы

«Хотя Анапа является курортом, мы также ежегодно вносим весомый вклад в формирование краевого урожая», — подчеркнула Светлана Балаева.

По данным начальника управления агропромышленного комплекса мэрии Игоря Полякова, производством зерновых на территории муниципалитета занимались четыре сельхозпредприятия и 33 крестьянско-фермерских хозяйства. Все высаженные семена относились к отечественной селекции.

В уборочной кампании участвовало 46 комбайнов — 30 местных и 16 привлеченных. Валовый сбор озимой пшеницы достиг 42,8 тыс. т. По урожайности зерновых муниципалитет занял второе место в Анапа-Таманской зоне.

Лучших результатов по озимой пшенице среди предприятий добилось ОПХ «Анапа» с показателем 63,8 ц с одного га. Среди фермеров лидирует крестьянское хозяйство П.А. Закарян — 68,8 ц с одного га.

В настоящее время хозяйствующие субъекты выполняют послеуборочные работы, соблюдая требования пожарной безопасности. Начинается подготовка к посевной кампании 2026 года.

Алина Зорина