В Анапе на реконструкцию очистных сооружений направят 4 млрд рублей

На реконструкцию очистных сооружений водопровода в Анапе направят 4 млрд руб. Проект является одним из трех ключевых в сфере ЖКХ Краснодарского края, для реализации которых одобрили инфраструктурные кредиты на 12,3 млрд руб., сообщает пресс-служба администрации региона.

Реконструкция очистных сооружений в Анапе улучшит качество водоснабжения для 210 тыс. жителей курорта, а также обеспечит перспективные зоны застройки и создаст условия для подключения новых отелей и других объектов размещения. Благодаря модернизации мощность очистных объектов удвоится до 100 тыс. куб. м в сутки. Проект планируют реализовать к 2028 году.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, который представил проекты Кубани на заседании Правительственной комиссии по региональному развитию, модернизация очистных сооружений станет импульсом для экономического развития детского курорта Анапы.

Как рассказал заместитель генерального директора АО «Анапа Водоканал» Владислав Пахаруков, в городе есть сезонный фактор. В пиковые летние периоды объемы потребления увеличиваются вдвое. Сейчас производительность ОСВ вдвое выше проектной. Реконструкция очистных сооружений необходима, так как курорт достиг предела технологической мощности.

«Реконструкции очистных ждут 29 крупных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 260 млрд руб. Планируется, что они увеличат номерной фонд Анапы почти на 25 тыс. номеров, дадут городу около 13 тыс. новых рабочих мест и в перспективе обеспечат в бюджеты всех уровней около 2 млрд руб. налоговых отчислений»,— говорится в сообщении.

Алина Зорина