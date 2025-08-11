Трамп пообещал освободить Вашингтон от бездомных

Президент США Дональд Трамп пообещал, что с улиц столицы США «исчезнут» нелегальные мигранты и бездомные. Они являются причиной «безжалостных убийств и страданий невинных людей», убежден господин Трамп.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters

«Вашингтон, округ Колумбия, сегодня будет освобожден! Преступность, дикость, вся грязь и отбросы исчезнут. Я сделаю нашу столицу снова великой!» — написал господин Трамп в социальной сети Truth Social.

Накануне Дональд Трамп раскритиковал власти города за растущий уровень преступности и пообещал самостоятельно разобраться с ситуацией. В частности, президент пообещал «очень быстро» покончить с бездомными на улицах Вашингтона, отправив их за пределы столицы и предоставив им там жилье.

Сегодня президент США распорядился, чтобы Федеральное бюро расследований (ФБР) направило своих людей на ночное патрулирование улиц Вашингтона.