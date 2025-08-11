Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Трамп пообещал освободить Вашингтон от бездомных

Президент США Дональд Трамп пообещал, что с улиц столицы США «исчезнут» нелегальные мигранты и бездомные. Они являются причиной «безжалостных убийств и страданий невинных людей», убежден господин Трамп.

«Вашингтон, округ Колумбия, сегодня будет освобожден! Преступность, дикость, вся грязь и отбросы исчезнут. Я сделаю нашу столицу снова великой!» — написал господин Трамп в социальной сети Truth Social.

Накануне Дональд Трамп раскритиковал власти города за растущий уровень преступности и пообещал самостоятельно разобраться с ситуацией. В частности, президент пообещал «очень быстро» покончить с бездомными на улицах Вашингтона, отправив их за пределы столицы и предоставив им там жилье.

Сегодня президент США распорядился, чтобы Федеральное бюро расследований (ФБР) направило своих людей на ночное патрулирование улиц Вашингтона.

«Я был бездомным, таксистом, дальнобойщиком»
На старте актерской карьеры Морган Фриман пробовал свои силы в Нью-Йорке. Кастинги шли неважно, и вскоре он оказался бездомным. В интервью Морган Фриман рассказывал, что искал и ел «старые пончики»

Фото: Chris Pizzello / Invision / AP

Писатель Чарльз Буковски страдал алкоголизмом и, по собственным признаниям, не раз ночевал на скамейках в парках

Фото: Ulf Andersen / Getty Images

Первый литературный опыт Максима Горького провалился: после публикации поэмы «Песнь старого дуба» его раскритиковал писатель Владимир Короленко. После неудачи Максим Горький, пока известный как Пешков, отправился в путешествие по России. Во время него он работал сборщиком винограда, солекопом, портовым грузчиком и ночевал в бараках для бездомных

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Море, бродяжничество, странствия показали мне, что это все-таки не то, чего жаждет моя душа. А что ей было нужно, я не знал»
В 16 лет автор повести «Алые паруса» Александр Грин сбежал из дома, чтобы работать матросом. Но из-за юности не смог найти места в команде. В результате Грин голодал и бродяжничал около пяти лет

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Из поэмы Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки»: «Самое бессильное и позорное время в жизни моего народа — время от рассвета до открытия магазинов! Сколько лишних седин оно вплело во всех нас, в бездомных и тоскующих шатенов!»
Поэтесса Ольга Седакова вспоминала, что, пока Венедикт Ерофеев писал свое самое известное произведение «Москва — Петушки», он оказался «совершенно нищим, бездомным» и постоянно кочевал по знакомым

Фото: Коммерсантъ / Виктор Баженов  /  купить фото

Подростком физик и разработчик синхрофазотрона Владимир Векслер сбежал из дома из-за конфликта с отчимом и несколько лет жил на улице

Фото: Кристина Нерлих / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В возрасте 23 лет Холли Берри переехала в Нью-Йорк, чтобы стать актрисой. Мать скептически отнеслась к задумке дочери и отказала ей в финансовой поддержке. В итоге Холли Берри остановилась в приюте для бездомных. К концу года она съехала оттуда, получив роль в мини-сериале «Живые куклы»

Фото: Reuters / Mario Anzuoni

«Я думал, мы просто пошли в поход»
В возрасте 12 лет актер Джим Керри оказался бездомным после того, как его отец потерял место в адвокатской конторе и единственный доход семьи

Фото: Gus Ruelas / Reuters

«Был бездомным, теперь в списках Forbes»
Рэпер The Weeknd родился в семье иммигрантов из Эфиопии. В юности он вместе с друзьями жил в социальной квартире и воровал продукты в супермаркете. Этот период своей жизни The Weeknd вспомнил в треке «Sidewalks»

Фото: Chris O'Meara / AP

Ради роли в фильме Даррена Аронофски «Реквием по мечте» Джаред Лето жил на улицах Нью-Йорка и подружился с несколькими наркоманами: «Люди чувствовали бы себя неудобно, если бы они все кололись, а я — нет. Но у меня был отдельный шприц (с водой)... Я бы не стал это повторять»

Фото: Andrew Kelly / Reuters

«В отличие от Фрейда я не верю, что секс является определяющим фактором в комплексе поведения человека. Мне кажется, холод, голод и позор нищеты гораздо глубже определяют его психологию»
Из-за нервного срыва матери и смерти отца Чарли Чаплин оказался на улице еще ребенком. По иронии судьбы самым известным киноперсонажем актера стал Бродяга. Впервые он появился в комедии «Детские автомобильные гонки» в феврале 1914 года

Фото: AP

Ближе к 30 годам Жан-Клод Ван Дамм приехал покорять Голливуд и ночевал в гаражах прямо возле киностудий: «Мне давали пару покрывал и подушку. Это были все мои постельные принадлежности. Рано утром я наводил порядок в домах (владельцев гаражей) — это была моя плата за ночлег, а потом шел на кастинг»

Фото: Visual China Group / Getty Images

Солиста группы Nirvana Курта Кобейна выгнали из дома в возрасте семнадцати лет. В своей биографии он назвал это время «жизнью под мостом»

Фото: Gutchie Kojima / Shinko Music / Getty Images

Из романа Марка Твена «Принц и нищий»: «Когда король опустился так низко, что даже крысы укладываются спать у него на груди, — это верный признак, что скоро судьба его должна измениться, так как ясно, что ниже упасть нельзя»
Писатель Марк Твен четыре года работал бродячим наборщиком. Он кочевал из города в город и иногда ночевал на улице. За годы работы Твен посетил Сент-Луис, Филадельфию, Вашингтон и Нью-Йорк

Фото: Александр Награльян / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

На старте карьеры солист группы The Doors Джим Моррисон часто ночевал на крышах домов или под пирсом на пляже Венис-Бич. Сейчас в этом районе можно найти граффити с его портретом

Фото: Jack Rosen / Getty Images

В возрасте семи лет режиссер фильмов «Миссия невыполнима 2» и «Без лица» Джон Ву оказался в приюте для бездомных. Его семья переехала туда после крупного пожара, который случился рождественской ночью 1953 года в Гонконге. Он лишил крова около 50 тыс. человек

Фото: Andrew Medichini / AP

В возрасте 11 лет Харланд Сандерс сбежал из дома из-за побоев отчима и оказался бездомным. Сменив несколько десятков работ, он основал сеть ресторанов KFC и получил звание почетного полковника штата Кентукки за фирменный рецепт курицы

Фото: Bob Grannis / Getty Images

Боксер Рокки Локридж на пике формы нокаутировал ранее непобежденного Роджера Мейвезера и выиграл звание чемпиона мира во втором полулегком весе. После завершения карьеры он оказался бездомным и жил на пособие в $140, которое американские власти выплачивают людям в его положении. Со временем Рокки Локридж смог наладить отношения с семьей

Фото: Jeff Robbins / AP

«Он тогда продал свой дом, / Продал картины и кров / И на все деньги купил / Целое море цветов»
Грузинский художник Нико Пиросмани часто рисовал вывески для питейных заведений. Из-за сухого закона 1914 года он потерял заработок, жилье и ночевал на каменном полу в чужом подвале. Вскоре Пиросмани умер от простуды и голода. Считается, что он стал прообразом художника из песни «Миллион алых роз». В ней герой лишился дома из-за любви к актрисе

Фото: РИА Новости

