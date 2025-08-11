В Новороссийске автомошенник украл у местных жителей 500 тысяч рублей

В Новороссийске завершено расследование в отношении 40-летнего автомошенника из соседнего региона, обманувшего двух местных жителей на 500 тыс. руб. Об этом сообщили в УМВД России по Новороссийску.

Мужчина познакомился с первым потерпевшим в кафе, представившись продавцом автомобилей. Показав фото машины и договорившись о сделке, он получил 100 тыс. руб. предоплаты — но вместо поставки авто потратил деньги на себя.

Второй жертве аферист «продал» автомобиль уже за 400 тыс. руб. После получения денег он просто перестал отвечать на звонки.

Злоумышленник находится под стражей. Дело передано в суд, где ему грозит до 6 лет лишения свободы по статье 159 УК РФ (мошенничество).