Военный суд дал до 17 лет строгого режима двум десантникам ВСУ

2-й Западный окружной военный суд приговорил к 16,5 и 17 годам строгого режима двух бойцов десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ): Сергея Колодия и Сергея Бойко. Их признали виновными в теракте за нападение на Курскую область в 2024 году. Первые пять лет фигуранты будут отбывать в тюрьме, сообщила военная прокуратура.

Десантники участвовали в удержании села Черкасское Поречное в Суджанском районе. Там построили огневые точки, сообщали о действиях российских военнослужащих и запугивали мирных жителей. Кроме того, фигуранты не давали гражданским эвакуироваться. В марте 2025 года после штурма бойцов ВС России военнослужащие ВСУ сдались в плен.

Украинская армия напала на Курскую область 6 августа 2024 года. 26 апреля этого года российские военнослужащие полностью вытеснили ВСУ из региона. Предварительный ущерб от нападения превысил 3 млрд руб. За преступления в области приговоры получили более 600 бойцов ВСУ.

Как жители курского приграничья пережили оккупацию — в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».

Никита Черненко