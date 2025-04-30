В суд направили дело россиянина, передавшего ВСУ данные об аэродроме в Курске

Генпрокуратура утвердила обвинение в отношении 53-летнего жителя Подмосковья Эльдара Марченко. Он проходит по уголовному делу о теракте (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) за передачу ВСУ данных о стратегическом объекте в Курске. Дело направили для рассмотрения во 2-й Западный окружной военный суд.

Следствие установило, что в 2023 году украинские спецслужбы создали организованную группу, в которую вовлекли Эльдара Марченко и других лиц. По заданию кураторов фигурант приехал из Москвы в Курск, а затем по телефону передал координаты местного аэродрома.

После этого ВСУ направили не менее двух БПЛА в сторону аэродрома. Оба не достигли цели: один аппарат потерял управление и врезался в многоквартирный дом в Курске, а второй взорвался над жилым частным сектором. В результате взрыва были повреждены несколько автомобилей, квартиры и административное здание образовательного учреждения.

Накануне, 29 апреля, военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор сотрудничавшему с СБУ Егору Семенову. Он пытался в 2023 году отравить выпускников Армавирского высшего военного авиационного училища. За это фигуранта приговорили к 27 годам колонии.

Подробнее — в материале «Ъ» «С тортом наперевес».

Никита Черненко