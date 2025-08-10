Обломки БПЛА обнаружены в Темрюке, Анапе, Абинском и Выселковском районах Кубани

Фрагменты украинских беспилотных летательных аппаратов обнаружили на территории четырех муниципалитетов Краснодарского края. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Пострадавших и повреждений инфраструктуры во всех случаях нет. На местах работают сотрудники экстренных и специальных служб.

В Темрюке возле автозаправочной станции из-за падения фрагментов дрона загорелась трава на площади 800 кв. м. Пожар локализован. Также части беспилотников нашли в микрорайоне Правобережный Темрюка и Кизилташском лимане.

В Абинском районе обломки упали в поле около хутора Садовый. В Выселковском районе — в поле рядом с селом Новомалороссийское. В Анапе фрагменты обнаружили в виноградниках Первомайского сельского округа вдали от населенных пунктов.

Обследование территорий продолжается. При обнаружении частей БПЛА необходимо сообщить по номеру 112. Приближаться к обломкам и использовать поблизости включенные устройства, включая сотовые телефоны, запрещено.

Лия Пацан