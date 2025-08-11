Улицу Калинина в Краснодаре перекрыли 11 августа из-за порыва водопровода

Движение по четной стороне ул. Калинина в Краснодаре перекрыто 11 августа с 14:00 до 23:00 из-за аварийного ремонта водопровода — на сети диаметром 300 мм произошел порыв. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства Краснодара

Ограничение затронет участок от ул. Чкалова в направлении ул. Фрунзе. Повреждение произошло в районе дома 450. Аварийная бригада «Краснодар Водоканала» уже определила место порыва и готовит площадку для работ.

Ремонт проведут без отключения водоснабжения жителей, однако проезд по данному участку будет полностью закрыт. Автомобилистам рекомендуется заблаговременно планировать альтернативные маршруты.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что с 23:00 11 августа до 5:00 27 августа на ул. Октябрьской в Краснодаре перекроют участок от дома №64 до №70. Движение будет организовано по реверсивной схеме, ограничения связаны с заменой последнего участка коллектора на пересечении с ул. Ленина.

Анна Гречко