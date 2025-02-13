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Строительная отрасль Ростовской области получит 19 млрд рублей в этом году

На развитие строительной отрасли Ростовской области в 2025 году направят 19 млрд руб. Большую часть этих средств вложат в строительство школ, больниц, спорткомплексов и других соцобъектов — сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По его словам, каждый такой объект будут лично сопровождать главы муниципалитетов или ответственных министерств. В качестве антипримера глава региона привел реконструкцию стадиона «Шахтер» в Шахтах, назвав его «памятником государственной неэффективности».

Объект закрыли на реконструкцию в 2006 году. В октябре прошлого года строительная готовность составляла 63%. В настоящий момент обновлением стадиона занимается ООО ГК «Альянс», которая первоначально обязалась выполнить работы к ноябрю 2022 года; затем сроки дважды сдвигали.

Юрий Слюсарь поручил завершить реконструкцию до конца 2025 года любыми способами.

Дмитрий Ковалевский

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