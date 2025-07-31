На Дону ввод жилья в 2025 году может превысить уровень прошлого года

В Ростовской области застройщики в 2025 году намерены ввести жилья больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил РБК Ростов со ссылкой на данные заместителя министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Глеба Мельникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

По мнению замминистра, регион накопил достаточный объем уже строящегося жилья. В 2025 году темпы однозначно будут сохранены и даже увеличены с учетом новой градостроительной политики.

В региональном правительстве добавили, что в Ростовской области по итогам 2024 года ввели в эксплуатацию более 2,95 млн кв. м жилья, что соответствует уровню 2023 года. В Ростове-на-Дону было введено 820 тыс. кв. м многоквартирного жилья.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что темп ввода жилья в столице региона опережает общероссийский уровень. Ростов-на-Дону занимает шестое место по объему строительства среди городов РФ, Ростовская область – восьмое место. Около 6% готового жилья (четвертое место в РФ) находится в Ростовской области. За счет этого цены на жилье в ближайшие годы останутся стабильными.

Наталья Белоштейн