Аэропорт Сочи работает в штатном режиме

Аэропорт Сочи возобновил штатную работу после временных ограничений, введенных из соображений безопасности на фоне угрозы атаки беспилотников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани курорта.

Все службы аэропорта функционируют в обычном режиме. По данным пресс-службы, количество задержанных более чем на два часа рейсов составляет не более одного-двух от общего числа ежедневных полетов. Оставшиеся задержки связаны с производственными причинами авиакомпаний.

8 августа в Сочи и на федеральной территории Сириус дважды вводились ограничения на работу аэропорта из-за угрозы атаки БПЛА. Ограничения действовали также в субботу. В воскресенье аэропорт планировал обслужить свыше 400 бортов.

Мария Удовик