Рябков: Россия обеспечит безопасность Калининградской области всеми средствами

Российские власти задействуют «все необходимые средства» для обеспечения безопасности Калининградской области, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он назвал этот регион неотъемлемой частью России.

«Калининградская область —... никоим образом не подлежащая никакому обсуждению в данном контексте часть нашей страны»,— сказал замминистра в интервью «России 24» (цитата по ТАСС).

В июле командующий сухопутной армией США в Европе и Африке Кристофер Донахью заявил, что у альянса есть план захвата Калининградской области. Кремль счел это заявление враждебным. Помощник президента Николай Патрушев пообещал дать ответ на любое военное посягательство на упомянутый регион.