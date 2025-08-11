Рябков: РФ будет действовать на упреждение в сфере РСМД для своей безопасности

Россия не смирится с шантажом и давлением со стороны оппонентов в сфере размещения ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он подчеркнул, что Россия «не идет на эскалацию первой». Однако Москве «нужно сыграть на упреждение», чтобы «предвосхитить какие-то шаги, которые может потенциальный противник предпринять».

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Замглавы МИД РФ Сергей Рябков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Мы отвечаем на то, что для наших противников и оппонентов приемлемо как попытка нажима, давления, шантажа, диктата... Мы с этим никогда не смиримся»,— отметил замминистра в интервью «России 1» (цитата по ТАСС).

Он утверждает, что Запад воспринял сигнал России о выходе из моратория на размещение РСМД. «Результат искомый достигнут, эффект отрезвляющий имеет место»,— добавил Сергей Рябков, сославшись на полученную от источников информацию.

4 августа МИД сообщил, что Россия больше не считает себя связанной мораторием на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Кремль это подтвердил.

