На Дону для водителей такси запустили сервис для поиска точек Wi-Fi

В Ростовской области начало работу приложение по поиску бесплатных точек Wi-Fi для водителей такси. Предполагается, что это упростит их работу при отсутствии мобильного интернета. Об этом сообщает пресс-служба «Яндекс Такси».

Сейчас в Ростовской области насчитывается более 1,6 тыс. мест с бесплатным общим доступом к интернету. Как ранее сообщал «Ъ-Ростов» больше всего точек отмечено в Ростове-на-Дону – почти 700. Примерно по 40 в Новочеркасске, Шахтах и Волгодонске. Почти по 30 в Таганроге, Азове и Батайске.

Ресурс с обозначением хотспотов на карте в регионе был запущен 17 июля 2025 года.

Наталья Белоштейн