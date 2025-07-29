В Ростовской области число общедоступных точек Wi-Fi выросло вдвое

В Ростовской области количество общедоступных точек Wi-Fi на специальной интерактивной карте увеличилось почти вдвое с момента ее запуска. Сейчас сервис показывает 1,6 тыс. мест с бесплатным общим доступом к интернету. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на и. о. министра цифрового развития, IT и связи Ростовской области Алексея Алехина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По информации господина Алехина, больше всего точек отмечено в Ростове-на-Дону – почти 700. Примерно по 40 в Новочеркасске, Шахтах и Волгодонске. Почти по 30 в Таганроге, Азове и Батайске.

«Перечень точек доступа регулярно пополняется. Радиус действия сигнала Wi-Fi определяется техническими характеристиками оборудования (мощность передатчика, частотный диапазон, тип антенного оборудования) и составляет от десяти до 500 м», – приводятся в сообщении слова и. о. министра цифрового развития.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что по поручению врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря 17 июля в регионе запущен ресурс с обозначением хотспотов на карте. На момент запуска там насчитывалось более 800 точек доступа.

Валентина Любашенко