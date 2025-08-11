В Сочи обнаружили более 1 тысячи подвалов, пригодных для укрытия

В Сочи обследовали около 1,5 тыс. подвалов и заглубленных помещений, из которых более 1 тыс. признаны пригодными для использования в качестве укрытий. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Заместитель главы города Вадим Снегирев отметил, что ситуация в Сочи стабильная и контролируемая, а готовность к предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций остается на высоком уровне. Основной задачей властей остается обеспечение безопасности жителей и гостей, а также бесперебойная работа объектов жизнеобеспечения.

В городе действует единая дежурно-диспетчерская служба, которая оперативно реагирует на сообщения о возможных угрозах со стороны беспилотных летательных аппаратов, безэкипажных катеров и ракетного вооружения. В случае сигнала гражданам рекомендуют сохранять спокойствие и следовать мерам безопасности. Информацию можно получать через официальное приложение МЧС России.

Атаки украинских дронов на Кубань в последние дни усилились: в ночь на 10 августа российские средства ПВО сбили 29 беспилотников, а в течение дня — еще шесть. В аэропорту Сочи в период с 7 по 10 августа вводились ограничения на полеты, в результате чего к вечеру 10 августа задерживались более 12 рейсов на срок свыше двух часов.

Анна Гречко