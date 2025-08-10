В ночь на 10 августа над Краснодарским краем уничтожили 29 беспилотников

За прошедшую ночь российские системы противовоздушной обороны уничтожили 29 украинских беспилотников в небе над Краснодарским краем. Еще восемь дронов сбили над Ставропольским краем, пять — над Ростовской областью и два — над акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Всего с 20:00 9 августа до 6:10 10 августа было перехвачено и уничтожено 121 украинских БПЛА. Помимо указанных регионов, воздушные цели ликвидировали над Крымом (15 беспилотников), Брянской (13), Белгородской (12), Воронежской (девять), Саратовской (восемь), Калужской (семь), Тульской (шесть) и Рязанской (четыре) областями. Также по одному дрону сбили над Смоленской, Орловской и Тверской областями.