ФАС признала ненадлежащей рекламу автокредита Сбербанка на «Яндексе»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предписала Сбербанку и «Яндексу» прекратить распространение ненадлежащей рекламы автокредита. Компаниям грозит административный штраф.

ФАС получила жалобу на интернет-рекламу автокредита «Сбербанка», которая распространялась в сервисе «Яндекс Директе». По данным службы, на баннер было сказано о возможности получить кредит на покупку транспортного средства. Но в тексте не было предупреждающей фразы «оценивайте свои финансовые возможности и риски».

ФАС возбудила в отношении компаний дело. ПАО «Сбербанк России» и ООО «Яндекс» выдано предписание о прекращении нарушения, сообщает пресс-служба регулятора.

В январе ФАС оштрафовала Альфа-банк за ненадлежащую рекламу, проведенную совместно с сервисом «Яндекс Еда». Сбербанк в этом году дважды был оштрафован за ненадлежащую рекламу кредитки по телевизору — в марте и июле.