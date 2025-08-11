Nvidia и AMD будут выплачивать США 15% с продаж чипов в Китае

Компании Nvidia и AMD заключили с США сделку, чтобы получить лицензию на экспорт товаров в Китай. Теперь они будут выплачивать 15% дохода от продажи чипов для искусственного интеллекта на китайском рынке. Об этом соглашении сообщили Financial Times (FT) и The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Речь идет о продаже чипов H20, созданных Nvidia, и чипов MI308 от AMB. По словам американского чиновника, источника NYT, генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 6 августа и заключил с ним сделку. Через два дня после этих переговоров Министерство торговли США выдало компании лицензии на экспорт H2O и MI308.

Как отмечают эксперты изданий, сделка президента США с Nvidia и AMB беспрецедентна. До этого ни одна американская компания не заключала соглашение, которое обязывало бы отдавать часть прибыли государству для получения экспортных лицензий. «Мы следуем правилам, установленным правительством США для нашего присутствия на мировых рынках»,— проуомментировали FT в Nvidia.

В середине июля Nvidia получила предварительное одобрение от США на экспорт чипов в Китай. Однако, как отмечает источник NYT, фактически компания не получила лицензию на продажу.

Nvidia ранее обвиняли в поставках чипов в Китай, несмотря на санкции США. Компания утверждает, что никаких доказательств в поддержку этих обвинений нет. В конце июля FT сообщала, что за три месяца в КНР были ввезены подсанкционные процессоры Nvidia для ИИ на $1 млрд.