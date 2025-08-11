ФСБ показала видео с пенсионерами, завербованными спецслужбами Украины

Агентурная сеть спецслужб Украины столкнулась с серьезным кризисом из-за сокращения финансовой помощи со стороны западных стран. Об этом заявили в ФСБ. По данным ведомства, с 2025 года ГУР и СБУ активно пытаются вербовать для терактов россиян, используя методы телефонных мошенников.

В ФСБ заявили, что попав «под психологический прессинг», жертвы телефонных преступников соглашаются выполнять различные задания. Конечной целью становятся теракты, при этом организаторы преступлений пытаются сделать из исполнителя смертника. Это позволяет не платить ему вознаграждение и избавиться от свидетеля, считают в ФСБ. В качестве примера подобного преступления приводятся убийство основателя батальона «АрБат» Армена Саркисяна в ЖК «Алые паруса».

Невольными агентами украинских спецслужб становятся в том числе российские пенсионеры, добавили в ведомстве.