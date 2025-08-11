ФСБ: Главу батальона «Арбат» Саркисяна убил обманутый мошенниками россиянин

Убийство основателя добровольческого батальона «АрБат» Армена Саркисяна в ЖК «Алые паруса» было совершено смертником, которого обманули украинские телефонные мошенники. Об этом заявили в ФСБ.

Фото: Юлия Морозова, Коммерсантъ

В заявлении ведомства сказано, что спецслужбы Украины пытаются использовать в качестве смертников в том числе пенсионеров. Так они избавляются от свидетелей и необходимости выплачивать гонорар, считают в ФСБ. Указывается, что такая практика наблюдается с начала 2025 года. Людей вовлекают в преступную схему телефонные мошенники, которые представляются российскими правоохранителями и убеждают отдать сбережения. Жертвы обмана надеются на возврат денег и, находясь «под психологическим прессингом», соглашаются выполнять различные задания злоумышленников.

«В качестве примера можно привести теракт в ЖК "Алые паруса" города Москвы, — заявил на распространенном ФСБ видео оперативный сотрудник, — в городах Ставрополе и Луганске». По его словам, во время этих терактов погибли три гражданина РФ, «действовавших под кураторством украинских спецслужб».

СКР переквалифицировал дело об убийстве командира батальона «АрБат» Армена Саркисяна на статью о теракте в конце июля. Изначально дело расследовали по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.