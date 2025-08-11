Суд примет к рассмотрению дело экс-начальника штаба Росгвардии на Кубани

Краснодарский гарнизонный военный суд назначил рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего начальника штаба одной из войсковых частей Росгвардии Владимира Скобелева и еще 11 человек. Семерых из них обвиняют в создании или участии в преступном сообществе с использованием служебного положения, а также в получении взяток организованной группой, сообщает «Ъ».

По версии следствия, с июля 2020 по март 2022 года в одном из подразделений Росгвардии на Кубани незаконно оформляли временную регистрацию для граждан России и выходцев из Казахстана, Узбекистана, Украины, Белоруссии и Армении, не имевших отношения к службе. Стоимость услуги составляла 20 тыс. руб. в год.

В деле насчитывается 116 эпизодов получения взяток. Более сотни человек, дававших деньги, уже привлечены к ответственности и оштрафованы на 20 тыс. руб. каждый.