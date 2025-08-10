За взятки казарма стала резиновой

“Ъ” стали известны подробности уголовного дела, которое расследуется в отношении бывшего начальника штаба одной из войсковых частей Росгвардии Владимира Скобелева. Он обвиняется в организации преступного сообщества и получении взяток за фальшивую регистрацию мигрантов в войсковой части. По делу также проходят предполагаемые сообщницы офицера — военнослужащие и сотрудницы МВД. Всего в деле фигурируют 116 эпизодов взяток.

Краснодарский гарнизонный военный суд принял к производству уголовное дело в отношении одиннадцати подсудимых, семь из которых обвиняются в организации преступного сообщества (ОПС) или участии в нем с использованием служебного положения (ч. 2 и 3 ст. 210 УК РФ), а также в получении взяток организованной группой (116 эпизодов по ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Организатором ОПС обвинение считает майора Владимира Скобелева, занимавшего в дислоцированной на Кубани войсковой части Росгвардии должность заместителя командира войсковой части — начальника штаба.

Обвиняемые Ольга Ерина, Дарья Зайкина, Наталья Клименко, Иванна Рудык, Оксана Сташ и Мариет Читао, входившие, по мнению следствия, в преступное сообщество, являлись военнослужащими Росгвардии или сотрудницами подразделения по вопросам миграции отдела МВД по Прикубанскому округу Краснодара. Остальные фигуранты уголовного дела привлекаются к ответственности по обвинению в даче взятки за совершение заведомо незаконных действий (ч. 3 ст. 291 УК РФ).

По данным “Ъ”, в период с июля 2020 по март 2022 года в отдельном батальоне материального обеспечения войск национальной гвардии РФ получили временную регистрацию несколько сотен человек. В войсковой части, где обычно прописываются военнослужащие и члены их семей, в тот период активность документооборота по регистрации в десятки раз превышала обычные показатели для этого адреса. При этом среди зарегистрированных были как граждане РФ, так и уроженцы Казахстана, Узбекистана, Украины, Белоруссии и Армении, недавно получившие российские паспорта. Зарегистрированные граждане не имели отношения к структурам Росгвардии и не были членами семей военнослужащих.

Ситуацией заинтересовались военная прокуратура и органы ФСБ России. В ходе оперативных и проверочных мероприятий выяснилось, что желающие получить регистрацию в Краснодаре находили объявления в интернете. По указанным телефонам отвечали женщины, которые называли условия предоставления услуги.

Временная регистрация сроком на один год стоила 20 тыс. руб., ежегодное продление — ту же сумму.

Услуга пользовалась популярностью и у тех, кто недавно приехал в Краснодар, и у тех, кто лишился регистрации в краевом центре после продажи жилья или развода. В ходе расследования взяткодатели поясняли, что им была необходима временная регистрация для устройства на работу, получения кредита, прикрепления к поликлинике, оформления детей в школу и т. п. Бывали и нестандартные ситуации, например, скульптор из Крыма собирался открыть в Краснодаре банковский счет, так как на его крымский не проходили платежи из европейских стран.

По словам клиентов подпольного бизнеса, схема получения фиктивной регистрации была хорошо отработана: они передавали посредницам деньги и документы, в назначенный день приходили в отдел миграции и без очереди получали паспорта с отметками о прописке. Более ста взяткодателей признали вину и уже были осуждены — наказание им назначили в виде штрафа в размере 20 тыс. руб. каждому.

Анна Перова, Краснодар