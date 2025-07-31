Правила въезда на стоянку аэропорта Сургута изменятся с 1 августа

С 1 августа изменятся правила въезда на привокзальную площадь аэропорта в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра). «Мера направлена на сокращение количества многократных заездов, которые в часы пик создают заторы и мешают свободной посадке и высадке пассажиров»,— сообщили в пресс-службе аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Так, с начала следующего месяца на площадь будут взимать 400 руб., если в течение часа водитель заедет на нее повторно. Каждый въезд будет фиксировать система распознавания номеров. Автомобиль может парковаться у аэропорта бесплатно в течение 20 минут, далее он должен будет платить по 200 руб. за каждый час стоянки. Максимальное время пребывания на площади — пять часов.

Напомним, в декабре на территории аэропорта Сургута увеличили стерильную зону на 300 кв. м, в которой установили 120 дополнительных посадочных мест в зале ожидания вылета. Собственники обсуждают возможные варианты реконструкции аэропорта.

Ирина Пичурина