В Новороссийске в уборке города ежедневно задействовано 48 единиц техники

В Новороссийске каждый день 48 единиц спецтехники выходят на улицы – моют дороги, поливают газоны, наполняют фонтаны и следят за порядком. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Андрей Кравченко.

В Новороссийске каждый день начинается с наведения санитарного порядка. Пока большинство жителей еще спят, сотни сотрудников выходят на улицы, поливают газоны, косят траву, моют пешеходные дорожки, собирают мусор, обрезают деревья и кустарники.

«Летом Новороссийск оживает и преображается стараниями работников коммунальных служб и самих горожан. Чистота наших улиц — общая заслуга и ответственность каждого жителя. Только вместе мы сможем создать уютный и красивый город»,— подчеркнул господин Кравченко.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что жителя Мысхако привлекли к административной ответственности после очистки пляжа от мусора. Штраф в размере 1 тыс. руб. по ст. 8.2 КоАП РФ (нарушение правил обращения с ТКО) пришел на «Госуслуги». Штраф был добровольно оплачен правонарушителем в установленные сроки.