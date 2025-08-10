В очереди у Крымского моста стоят 730 автомобилей

Перед Крымским мостом 10 августа наблюдаются автомобильные пробки. По данным на 15:00, со стороны Кубани в очереди на досмотр стоят 750 машин. Время ожидания — около трех часов, сообщили в информационном центре о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Со стороны Керчи скопилась пробка из 755 автомобилей. Время ожидания — около трех часов.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что на Кубани спустя почти двое суток отменили беспилотную опасность. Режим беспилотной опасности был введен в пятницу, 8 августа, в 10:27 по московскому времени и действовал 43 часа 43 минуты.