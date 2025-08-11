На Дону на 18% выросли онлайн-продажи средств для похудения в 2025 году

Онлайн-продажи препаратов для похудения в упаковках в первом полугодии 2025 года в Ростовской области выросли на 18% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

В январе-июне в интернет-аптеках региона было продано 19,3 тыс. упаковок средств для снижения веса и очищения организма. В прошлом году за тот же период было реализовано 16,4 тыс. упаковок. Ещё больше — на 37% выросли онлайн-продажи в денежном выражении — с 24,4 млн до 33,4 млн руб.

На увеличение продаж повлияла популярность биологически активных добавок. В онлайн-магазинах продажи БАДов выросли на 22% по количеству упаковок — с 10,5 тыс. до 12,9 тыс., а в денежном выражении — на 52%, до 11,8 млн рублей.

Продажи лекарственных форм препаратов через интернет увеличились на 10% по количеству упаковок (6,4 тыс. упаковок) и на 30% в рублях (21,6 млн руб.).

На фоне популярности онлайн-покупок продажи препаратов для снижения веса в аптеках региона уменьшились на 9%, — было продано 72,2 тыс. упаковок, тогда как годом ранее этот показатель составлял 79,2 тыс. упаковок. В денежном выражении рынок продаж практически не изменился, увеличившись всего на 1% — с 141,3 млн до 142,5 млн рубл.

Среди лекарственных препаратов в Ростовской области наибольшую долю продаж занимают «Редуксин» (42%), «Голдлайн» (37%) и «Орлистат» (8%). В категории БАД лидерами по объему продаж стали «Эвалар Липотропный фактор», «Витамир Псиллиум» и «Allvit Слим Комплекс», которые в сумме заняли около 22% рынка биодобавок в регионе.

Наталья Белоштейн