На Дону почти на 40% выросли онлайн-продажи антидепрессантов в 2025 году

В январе-июне 2025 года в Ростовской области онлайн-продажи антидепрессантов увеличились на 39%. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

С января по июнь текущего года интернет-аптеки продали 34,3 тыс. упаковок препаратов от симптомов депрессии, что на 9,7 тыс. больше, чем в аналогичный период прошлого года (24,6 тыс. упаковок). В денежном выражении продажи выросли на 56% – с 21,9 млн до 34,2 млн руб.

Рост продаж препаратов от тревог и депрессии отмечен в целом по аптечному рынку региона. В первом полугодии 2025 года жители Ростовской области приобрели 272 тыс. упаковок антидепрессантов, что на 14% больше, чем в аналогичный период прошлого года (239 тыс. упаковок). Объем продаж в денежном выражении вырос на 31% и составил 237 млн руб.

В числе наиболее востребованных брендов аналитики выделяют «Триттико», «Велаксин» и «Ципралекс». Их доля в денежном выражении превысила 30% аптечного рынка антидепрессантов в регионе.

По итогам 2024 года спрос на антидепрессанты в упаковках вырос на 5% (с 487 тыс. до 514 тыс.), а в рублях — на 30%, с 313 млн до 405 млн руб. в сравнении с 2023 годом.

В целом по ЮФО продажи антидепрессантов в первом полугодии 2025 года увеличились на 19% в упаковках и на 43% в рублях, составив 925 тыс. упаковок и 807 млн руб. соответственно.

Наталья Белоштейн