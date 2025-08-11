Советники из стран Евросоюза (ЕС) действуют во всех госорганах Молдавии, включая силовые ведомства, утверждает секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. По его словам, республика находится под тотальным внешним управлением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Господин Шойгу написал для «РИА Новости» статью под заголовком «Молдова на перепутье». Он заявил, что решение властей Молдавии узаконить отъем земель у местных фермеров с последующей продажей на аукционах «ускорит разрушение национального сельского хозяйства».

Секретарь Совбеза РФ также напомнил, что в июле Молдавия одобрила продажу стратегически значимого порта Джурджулешты румынской госкомпании. Он счел, что передача объекта под контроль иностранного государства «резко ограничивает суверенитет страны». «Остатки обветшавшего инфраструктурного наследия страны продаются за бесценок»,— написал Сергей Шойгу.

В конце июля президент Молдавии Майя Санду сказала, что Россия готовится к вмешательству в молдавские парламентские выборы, которые должны пройти 28 сентября. Она назвала коррупцию на выборах и незаконное внешнее финансирование из России самыми большими угрозами парламентским грядущим выборам. Кремль, в свою очередь, заявил о нарушении электоральных прав граждан Молдавии.

Об отношениях двух стран — в материале «Ъ» «Кому на Руси жить хорошо».