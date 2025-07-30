Электоральные права граждан Молдавии «зажимаются», считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, права молдаван должны быть обеспечены, где бы они ни были, в том числе в России. Но сейчас «об этом говорить не приходится», убежден он.

«Мы с сожалением констатируем, что электоральные права многих молдаван "зажимаются", нарушаются,— сказал представитель Кремля во время брифинга. — Кто бы что ни говорил из Кишинева».

Президент Молдавии Майя Санду сегодня заявила, что Россия готовится к вмешательству в парламентские выборы, которые состоятся в стране 28 сентября. Она назвала коррупцию на выборах и предполагаемое внешнее финансирование из России самыми большими угрозами грядущим выборам.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин подписал указ, предоставляющий молдавским мигрантам существенные преимущества по сравнению с мигрантами из других стран. Пресс-секретарь президента Молдавии Игорь Захаров в разговоре с «Ъ» назвал указ «попыткой Кремля повлиять на исход» парламентских выборов.

О ситуации в республике — в материале «Ъ» «Кому на Руси жить хорошо».