Восемь украинских БПЛА сбили над Крымом за ночь и утро

В ночь на 11 августа средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, четыре дрона сбили в ночное время, еще четыре — утром. Остальные БПЛА перехватили в других регионах: семь — в Белгородской области, по пять — в Брянской и Калужской, по два — в Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской областях и в Московском регионе, один — в Тульской.

Утром также сбили два беспилотника в Нижегородской области и один — в Белгородской.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что вечером 10 августа фрагменты украинских беспилотных летательных аппаратов обнаружили на территории четырех муниципалитетов Краснодарского края. Пострадавших и повреждений инфраструктуры во всех случаях нет.

Анна Гречко