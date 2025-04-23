На Дону два новых мусороперерабатывающих завода построят к 2028 году

Красносулинский и Миллеровский межмуниципальные экологические отходоперерабатывающие комплексы (МЭОК) планируют ввести в эксплуатацию в 2028 году. Об этом «Ъ-Ростов» рассказали в министерстве ЖКХ региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что предприятия возведут совместно публично-правовой компанией «Российский экологический оператор».

По информации «Ъ», 35 субъектов России до сих пор не внесли необходимых данных в федеральную систему информацию о планах строительства новых мусороперерабатывающих комплексов, таким образом тормозя инициированную Минприроды реформу.

«По результатам реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» плановые значения достигнуты», — прокомментировали ситуацию в министерстве ЖКХ донского региона.

Ранне «Ъ-Ростов» писал, что Новочеркасский мусороперерабатывающий комплекс начнут строить в мае 2025 года, а запустят в 2026 году. Собеседник в министерстве также отметил, что В министерстве отмечают, что в Ростовской области уже ввели в эксплуатацию Волгодонской и Неклиновский отходоперерабатывающие комплексы, а Мясниковский МЭОК находится на этапе строительства.

Константин Соловьев