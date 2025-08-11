Сочи возглавит топ направлений для отдыха с питомцами

В августе Сочи занял первое место в рейтинге популярных направлений для отдыха с питомцами. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, курорт собрал 10% бронирований с животными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

На курорте путешественники бронируют номера в среднем на семь ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 5,4 тыс. руб.

Второе место в рейтинге популярных направлений для отдыха с питомцами в августе разделили Феодосия и Санкт-Петербург, которые собрали по 5% бронирований. В одном из курортных городов Крыма путешественники бронируют номера в среднем на семь ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 4,2 тыс. руб.

В культурной столице России путешественники бронируют номера в среднем на четыре ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 6 тыс. руб.

Топ-3 популярных направлений для отдыха с питомцами замыкает Ялта, которая собрала 4% всех бронирований с животными. В портовом городе на Южном берегу Крыма путешественники бронируют номера в среднем на шесть ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 5,3 тыс. руб.

В рейтинг попали и другие города Краснодарского края. Геленджик занял седьмое место в топе популярных направлений для отдыха с питомцами. В городе путешественники остаются в среднем на шесть ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 7,2 тыс. руб.

За ним следует Ейск, где путешественники бронируют номера в среднем на семь ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,2 тыс. руб.

Последнее место рейтинга популярных направлений для отдыха с питомцами в августе заняла Анапа. На курорте путешественники бронируют номера в среднем на шесть ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,2 тыс. руб.

Мария Удовик