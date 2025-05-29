На Дону регулярные рейсы «Метеоров» намерены запустить в августе 2025 года

Регулярные пассажирские перевозки на судне «Метеор 120Р» из Ростова-на-Дону судоходно-пассажирская компания «Дон» намерена запустить в августе 2025 года. Об этом Деловой газете. Юг» сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.

Поставка судна в регион планируется в июне 2025 года. «Регулярные перевозки пассажиров судно начнет осуществлять только в августе после постановки судна на учет и получения необходимых разрешений и лицензий»,— говорится в информации ведомства.

Ранее «Ъ-Ростов» писал о спуске первого «Метеора», предназначенного для Ростовской области в Чкаловске, на территории ЦКБ по СПК им. Алексеева. Судно планируется использовать на маршруте, соединяющем Ростов-на-Дону с Таганрогом и ст. Романовской и Старочеркасской.

Наталья Белоштейн