«Кристал Пэлас» обыграл «Ливерпуль» и взял второй трофей в истории

Лондонский «Кристал Пэлас» в серии пенальти переиграл «Ливерпуль» в матче за Суперкубок Англии. Столичная команда завоевала второй титул высшей категории за 2025 год, ранее она выиграла Кубок Англии, победив в финале «Манчестер Сити». До этого «Кристал Пэлас», основанный в 1905 году, не брал престижных трофеев.

Основное время воскресной встречи, проходившей на стадионе Wembley, завершилось со счетом 2:2. «Ливерпуль» дважды выходил вперед благодаря голам новичков Юго Экитике и Джереми Фримпонга. «Кристал Пэлас» дважды отыгрался: отличились Жан-Филипп Матета и Исмаила Сарр. В серии послематчевых пенальти лондонцы одержали победу — 3:2.

Болельщики «Кристал Пэлас» в очередной раз опротестовали решение Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) о понижении команды до третьего еврокубка из-за структуры владения. На этот раз они вывесили на трибунах Wembley баннер с надписью «UEFA — мафия». Ранее организация исключила команду из Лиги Европы, второго по значимости континентального турнира, определив ее на ступень ниже, в Лигу конференций. Клуб оспорил решение UEFA в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. Окончательный вердикт по апелляции должен быть оглашен в понедельник, 11 августа.

С суперкубка традиционно начинается английский футбольный сезон. В нем встречаются чемпион и обладатель кубка страны. «Ливерпуль» является 16-кратным обладателем трофея, больше побед только у «Арсенала» (17) и «Манчестер Юнайтед» (21).

Арнольд Кабанов