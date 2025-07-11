«Кристал Пэлас» понижен до третьего еврокубка из-за структуры владения

Лондонский «Кристал Пэлас» примет участие в Лиге конференций — третьем по рангу европейском клубном турнире — из-за участия «Лиона» в Лиге Европы. Такое решение принял Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) из-за конфликта интересов. В соответствии с регламентом организации «никто не может одновременно быть вовлечен, прямо или косвенно, в любом качестве в управление, администрирование» более чем одного клуба.

Санкции коснулись именно английской стороны потому что приоритет в таких случаях отдается команде, которая финишировала выше в национальном чемпионате («Лион» занял пятое место, «Кристал Пэлас» — 12-е). Изначально «Кристал Пэлас» квалифицировался в Лигу Европы благодаря победе в Кубке Англии. Это первый трофей команды на высшем уровне: ранее она выигрывала только низшие дивизионы. «Лион» мог пропустить евросезон, будь он исключен из высшего дивизиона чемпионата Франции (соответствующее решение изначально было принято надзорным органом, но было успешно обжаловано клубом).

Комиссия по финансовому контролю клубов (CFCB) UEFA вынесла решение о понижении «Кристал Пэлас» на основании того, что американский бизнесмен Джон Текстор на отчетный период владел долей и в лондонском клубе, и в «Лионе». Текстор владеет 90% акций «Лиона» и 43% акций «Кристал Пэлас». При этом уже достигнуто соглашение о продаже его доли в лондонском клубе владельцу клуба по американскому футболу «Нью-Йорк Джетс» Вуди Джонсону. По данным The Guardian, «ожидается, что эта сделка будет ратифицирована в ближайшие дни».

Так или иначе, на днях Текстор заявил, что он не обладает правом решающего голоса в «Кристал Пэлас». Предприниматель подчеркнул, что у него есть документальное подтверждение того, что он не мог принимать «управленческие решения» в лондонском клубе, и что в UEFA «видели этот документ».

Ситуация «Кристал Пэлас» и «Лиона» не является уникальной. Ранее подобные коллизии случались неоднократно. Например, в прошлом сезоне в Лиге чемпионов принимали участие «Манчестер Сити» (100% принадлежало City Football Group) и «Жирона» (47%). Тогда инвестору удалось убедить UEFA, что в структуру испанского клуба были внесены значительные изменения.

Роман Левищев