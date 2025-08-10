В Татарстане спустя пять часов отменили режим беспилотной опасности

На территории Республики Татарстан спустя пять часов отменили режим беспилотной опасности. Информация об этом появилась в приложении МЧС России.

Режим был введен в Татарстане в 14:40 второй раз за сутки. Первый раз меру вводили в 05:43 и отменили через три часа.

В Минобороны сообщили, что сегодня с 15:00 до 18:00 над российскими регионами было ликвидировано 26 БПЛА.

Вчера на территории Татарстана также вводился режим беспилотной опасности и угрозу атаки БПЛА. Над республикой было уничтожено три беспилотника.

Диана Соловьёва