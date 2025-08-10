В Татарстане спустя три часа отменили режим беспилотной опасности
На территории Татарстана в 08:41 отменили режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в официальном приложении МЧС России.
Режим действовал с 05:43. Мера вводится в случае выявления БПЛА, направляющихся в сторону региона. Во время действия режима беспилотной опасности ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска не вводились.
По данным Минобороны, ночью с 20:00 9 августа до 06:10 10 августа над российскими регионами были ликвидированы 121 БПЛА.
9 августа над Татарстаном уничтожили три беспилотника.