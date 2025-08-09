Над Татарстаном уничтожили три беспилотника

Средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над территорией Татарстана в период с 08:00 до 12:00 мск. Об этом сообщает Минобороны России.

«Сегодня в 11:15 в Тукаевском районе на территории строительной площадки были обнаружены обломки трех беспилотных летательных аппаратов. Благодаря слаженным действиям дежурных расчетов жертв и пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе раиса Татарстана.

В 10:06 мск в Татарстане была объявлена угроза атаки беспилотников на Альметьевск, Нижнекамск и Елабугу. Кроме того, Росавиация вводила временные ограничения в аэропортах Казани и Нижнекамска, был объявлен режим «Ковер».

Режим беспилотной опасности в республике был отменен в 12:25 мск — он действовал почти 12 часов.

Анар Зейналов