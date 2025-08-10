В Татарстане второй раз за сутки объявлен режим беспилотной опасности

На территории Татарстана снова ввели режим режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в приложении МЧС России.

Ранее меру уже вводили сегодня в 05:43. Режим действовал около трех часов до 08:40.

О закрытии аэропортов в Татарстане не сообщалось, однако в аэропорту Казани задержали 12 авиарейсов.

Как сообщили в Минобороны, сегодня с 8:30 до 11:30 над российскими регионами было уничтожено 19 БПЛА. Из них по шесть беспилотников ликвидировано над Курской областью и Азовским морем, три аппарате — над Орловской областью и еще по два БПЛА — над Калужской и Брянской областями.

Диана Соловьёва