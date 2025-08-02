Возле Запорожской АЭС произошел пожар после атаки ВСУ

Территория возле Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) подверглась обстрелам со стороны Украины. Погиб один человек, заявила пресс-служба электростанции. Атака привела к пожару на территории промышленной зоны, который позднее был потушен. Радиационного загрязнения не выявлено, сообщили на ЗАЭС.

Представители электростанции добавили, что действия украинской армии какое-то время не позволяли пожарным потушить возгорание. «Одна из пожарных машин МЧС подверглась целенаправленной атаке»,— говорится в сообщении. При этом среди сотрудников МЧС и работников электростанции пострадавших нет, добавили там.

Родственникам погибшего, чье имя не называется, пресс-служба выразила соболезнования. Сейчас угрозы безопасной эксплуатации энергоблоков Запорожской АЭС нет. Специалисты продолжают замерять радиационный фон.