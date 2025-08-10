Над Краснодарским краем днем 10 августа сбили три беспилотника

10 августа российские силы ПВО уничтожили 15 украинских беспилотников в различных регионах страны, три из них – над Краснодарским краем, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

10 августа с 11:30 до 15:00 были сбиты три БПЛА над Краснодарским краем, два – над Азовским морем, пять – в Тульской области, четыре – в Орловской области и один беспилотник в Московском регионе. Воздушная оборона продолжает контролировать ситуацию во всех указанных районах.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что режим беспилотной опасности в Краснодарском крае отменен после почти двух суток действия. Режим беспилотной опасности был введен в пятницу, 8 августа, в 10:27 по московскому времени и действовал 43 часа 43 минуты.