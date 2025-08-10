На территории Крымского района объявили сигнал «Беспилотная опасность»

В Крымском районе объявлен сигнал «Беспилотная опасность». При однократном звучании сирены это означает обнаружение БПЛА в районе, при многократном - угрозу атаки, сообщил в своем Telegram-канале глава муниципалитета Сергей Лесь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

При получении сигнала необходимо немедленно укрыться. В помещении следует отойти от окон и переместиться в глухую комнату без окон - ванную, кладовую или коридор, избегая при этом лестничных площадок и лифтов. Если вы находитесь на улице, нужно как можно быстрее укрыться за капитальным сооружением, а при его отсутствии - лечь на землю и отползти к ближайшему укрытию. Водителям следует покинуть транспортное средство и найти безопасное укрытие.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае спустя почти двое суток отменили беспилотную опасность. Режим беспилотной опасности был введен в пятницу, 8 августа, в 10:27 по московскому времени и действовал 43 часа 43 минуты.

Саркис Айвазян