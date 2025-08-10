В Новороссийске отменили угрозу атаки беспилотников

В Новороссийске отменили угрозу атаки БПЛА, сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

В станице Натухаевской зафиксировано падение обломков беспилотника на незастроенном участке. При падении возникло возгорание сухой травы, которое было оперативно ликвидировано.

В настоящее время на месте работают оперативные службы. Напоминаем о запрете на съемку и публикацию в социальных сетях материалов, связанных с отражением атак, работой систем ПВО, а также деятельностью специальных и оперативных служб.