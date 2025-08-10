Пострадавшим в результате взрыва газа на БСК выплатят до 3 млн рублей

Пострадавшим на производственной площадке «Каустик» (входит в АО «Башкирская содовая компания»), где 9 августа произошла разгерметизация трубы подачи сырья, выплатят до 3 млн руб. в зависимости от степени тяжести вреда здоровью. Об этом на брифинге сообщил исполнительный директор АО «БСК» Александр Пименов. Он отметил, что цех, в котором произошло ЧП, готовится к проведению планового ремонта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Управление СКР по Башкирии Фото: Управление СКР по Башкирии

Главный врач Городской клинической больницы №1 Стерлитамака Ильшат Яппаров рассказал, что общее количество пострадавших составило 41 человек, из которых 32 были госпитализированы. Девять человек после оказания помощи были отправлены домой. 11 человек санавиацией доставили в Уфу: в клинику БГМУ, ГКБ №21 и ГКБ №18, а также РКБ имени Куватова. В ГКБ №1 Стерлитамака остаются 21 пострадавший, 1 из которых — в реанимации, отметил господин Яппаров.

По данным «Ъ-Уфа», у пострадавших были диагностированы ожоги верхних дыхательных путей, химические ожоги глаз, отеки легких, признаки отравления хлором.

Следственный отдел по Стерлитамаку расследует уголовное дело по признакам нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч. 1 ст. 217 УК РФ).

Олег Вахитов